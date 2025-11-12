محافظ الوادي الجديد يتفقد مقار الهيئات القضائية داخل مجمع المصالح الحكومية

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ صباح اليوم، بتفقد مقر مبنى الهيئات القضائية (هيئة قضايا الدولة - النيابة الإدارية) عقب انتقالها رسميًا لمقرها الجديد بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات المعنية.

حيث وجّه باستكمال فرش الآثاث بالقاعات والمكاتب الملحقة، وتشطيب واجهات البدروم وتنظيم ساحة انتظار السيارات المواجهة للمبنى؛ لتوفر خدمات متكاملة للسادة أعضاء الهيئات و المتعاملين من الجمهور.