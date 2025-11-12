قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبادئ النقض بشأن حضور المحامي عن الخصوم.. تعرف عليها

كتب محمد عبدالله :

يتساءل الكثير من المواطنين عن مبادئ النقض بشان حضور المحامي عن الخصوم ونستعرضها لكم في النقاط التالية :

1- قيام المحام بعمل توكيل لمحام اخر بصفته وكيلا عن احد الخصوم وحضور الاثنان عن الخصمين يجعل الحكم  منعدما
2- إذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن  التصرف لا ينصرف أثره إلى الموكل
3- الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني يتعين أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض
4- يجوز رفع دعوى بطلان أصلية إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية
5- يجوز الطعن فى أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم 
6- أنه لا قضاء إلا فى خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم باعتبارها ركناً من أركان التقاضى

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

