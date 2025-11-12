قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة

يُشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، وتُقام فعاليات هذه النسخة من المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن مشاركة المجلس في فعاليات النسخة الثالثة من هذا المؤتمر جناح مخصص له، يحتوي على عدد من المطبوعات التوعوية التي أصدرها المجلس، وتستهدف هذه الإصدارات رفع وعي المشاركين في هذا المؤتمر بقضايا الإعاقة، وأنواع الإعاقات المختلفة، وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولغات التواصل معهم، كما تسلط هذه المطبوعات الضوء على مبادرات وبرامج المجلس المتنوعة، وجهوده الملموسة في المجتمع، ومنها مطبوعات خاصة بالمبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي تأتي تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، والكشف المبكر عن الإعاقات وبرامج التدخل المبكر، والرعاية الصحية، كما يُشارك المجلس في هذه النسخة في جلسة نقاشية تنظمها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة" التي ستُعقد غدًا الخميس.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس حرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لأنه يمثل منصة عالمية تعمل على مناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، وتمكين الشباب، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية من خلال نخبة من القادة، وصناع السياسات، والخبراء، ورواد الابتكار في هذه المجالات، بهدف احداث التغيير، من خلال حلول مبتكرة وفعالة، ترتكز على رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية، والمساواة، وتستهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتدعم المشاركة الفعالة للأجيال في المجتمع، لتعزيز الهوية والتماسك الاجتماعي، وكذلك لتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، لاسيما للفئات الأولى بالرعاية، التي من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ينسق مع الجهات الشريكة بهدف تحقيق الرعاية الصحية العادلة الشاملة، والتوعية باحتياجات الإعاقات المختلفة فى ظل مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة" لبناء الانسان، كما يسعى لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى برامج التنمية المختلفة، لافته أن توصيات ونتائج هذا المؤتمر ستسهم في إعادة ترتيب أجندة أولويات المجلس، وكذلك ستسهم في إثراء صياغة رؤى المجلس وسياساته بوضوح، لأنها ستستند إلى منهجيات علمية دقيقة، وسيعمل المجلس من خلالها على وضع برامج ومشروعات، واطلاق مبادرات نوعية جديدة، فضلاً عن تطوير البرامج والمشروعات ذات الصلة المتواجدة حاليًا، وفقًا للتوصيات والنتائج، التي سيخرج بها المؤتمر، والتي ستنتج عن خبرات وتجارب علمية ومجتمعية متقدمة.

السيسي القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية مدبولي انتصار السيسي

