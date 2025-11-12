قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو

جانب من الحفل
جانب من الحفل
تقرير صدى البلد

سلطت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء الضوء على استضافة مصر لأول مرة حفل The Grand Ball الملكي العالمي في قصر عابدين، الذي يعد من أبرز الفعاليات الملكية الفاخرة في العالم، ويأتي ضمن فعاليات ختام حملة “مانحي أمل” العالمية، ليجمع بين الفخامة والأصالة الثقافية، ويمثل منصة عالمية للتفاعل بين الفن، الثقافة، والعمل الإنساني، ويؤكد قدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى ذات الطابع الدولي.

وحفل The Grand Ball أقيم في قصر عابدين التاريخي في مصر لأول مرة، حملت عنوان Royalty on the Nile، ويأتي هذا الحدث بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعزز حملة مصر الترويجية للسياحة، كما يؤكد على مكانة مصر كوجهة للثقافة والتراث والفن، ويُبرز هذا الحدث الوجه المشرق لمصر كوجهة تجمع بين الأصالة الملكية والحداثة المعمارية، ويؤكد مكانتها كمنصة عالمية لاحتضان الفعاليات التي تمزج بين الفخامة والثقافة الإنسانية.

ويُعد The Grand Ball من أبرز وأهم الفعاليات الأرستقراطية التي تُقام في قصور تاريخية حول العالم، ويهدف الحفل إلى الاحتفاء بالفنون والثقافة والذوق الرفيع، مع دعم المبادرات الإنسانية والخيرية، ويُصنف ضمن فئة Ultra Luxury Royal Events؛ ويجمع بين العائلات الملكية والنبلاء وقادة المجتمع والدبلوماسيين في أمسية تمثل رمزًا للأناقة والرقي والتعاون الإنساني، واستضافتها من قبل مدن أوروبية كبرى مثل موناكو وفينيسيا وباريس، وأخيرًا تنضم لتلك الوجهات مصر؛ حيث تضعها على خريطة أشهر الاحتفالات الدولية الفاخرة، التي يشارك فيها نخبة من الأمراء والأميرات، ومنهم صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس دي بوربون-الصقليتين، وصاحب السمو الأمير جواتشيم موراه، إلى جانب عدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة من فرنسا وأوروبا، وكبار الشخصيات العامة.

