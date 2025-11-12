استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو

سلطت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء الضوء على استضافة مصر لأول مرة حفل The Grand Ball الملكي العالمي في قصر عابدين، الذي يعد من أبرز الفعاليات الملكية الفاخرة في العالم، ويأتي ضمن فعاليات ختام حملة “مانحي أمل” العالمية، ليجمع بين الفخامة والأصالة الثقافية، ويمثل منصة عالمية للتفاعل بين الفن، الثقافة، والعمل الإنساني، ويؤكد قدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى ذات الطابع الدولي.

وحفل The Grand Ball أقيم في قصر عابدين التاريخي في مصر لأول مرة، حملت عنوان Royalty on the Nile، ويأتي هذا الحدث بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعزز حملة مصر الترويجية للسياحة، كما يؤكد على مكانة مصر كوجهة للثقافة والتراث والفن، ويُبرز هذا الحدث الوجه المشرق لمصر كوجهة تجمع بين الأصالة الملكية والحداثة المعمارية، ويؤكد مكانتها كمنصة عالمية لاحتضان الفعاليات التي تمزج بين الفخامة والثقافة الإنسانية.

ويُعد The Grand Ball من أبرز وأهم الفعاليات الأرستقراطية التي تُقام في قصور تاريخية حول العالم، ويهدف الحفل إلى الاحتفاء بالفنون والثقافة والذوق الرفيع، مع دعم المبادرات الإنسانية والخيرية، ويُصنف ضمن فئة Ultra Luxury Royal Events؛ ويجمع بين العائلات الملكية والنبلاء وقادة المجتمع والدبلوماسيين في أمسية تمثل رمزًا للأناقة والرقي والتعاون الإنساني، واستضافتها من قبل مدن أوروبية كبرى مثل موناكو وفينيسيا وباريس، وأخيرًا تنضم لتلك الوجهات مصر؛ حيث تضعها على خريطة أشهر الاحتفالات الدولية الفاخرة، التي يشارك فيها نخبة من الأمراء والأميرات، ومنهم صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس دي بوربون-الصقليتين، وصاحب السمو الأمير جواتشيم موراه، إلى جانب عدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة من فرنسا وأوروبا، وكبار الشخصيات العامة.