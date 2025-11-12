رغم أنباء انتهاء الإغلاق الحكومي| الذهب يواصل بريقه وتوقعات خفض الفائدة.. خبير يوضح

تشهد أسعار الذهب العالمية موجة ارتفاع متواصلة، رغم الأنباء التي تتحدث عن اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. هذا المشهد أثار حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية حول الاتجاه المقبل للمعدن الأصفر، بين من يرى أنه ماضٍ في صعوده المدفوع بعوامل اقتصادية معقدة، ومن يتوقع تصحيحًا قريبًا في الأسعار. وفي هذا السياق، قدّم خبير أسواق الذهب سمير عبد العزيز قراءة واقعية للمشهد، موضحًا أن حركة الذهب الحالية لا يمكن فصلها عن التطورات السياسية والمالية في أمريكا والعالم.

الذهب يستمد بريقه من تراجع الفائدة وضعف الدولار

يقول عبد العزيز إن توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة تعد أحد أبرز المحركات الدافعة لصعود الذهب في المرحلة الراهنة، فكلما تراجعت الفائدة قلّت تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان. وأضاف أن تراجع قوة الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية زاد من إقبال المستثمرين على الشراء، ليعود الذهب إلى واجهة المشهد كملاذ آمن وسط ضبابية الأسواق وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية يدعم الأسعار، خصوصًا مع تشكك الأسواق في استقرار السياسات المالية الأمريكية حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.



عوامل قد تُضعف الاتجاه الصاعد

وفي المقابل، يرى عبد العزيز أن تحسن معنويات السوق بعد إنهاء الإغلاق الحكومي قد يدفع بعض المستثمرين إلى العودة للأصول ذات المخاطرة الأعلى، مما يقلل الطلب على الذهب. كما أن أي تأجيل من الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة أو ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى زيادة العائد الحقيقي على السندات، مما يضغط على أسعار الذهب.

وأشار أيضًا إلى أن الذهب يقترب من مستويات مقاومة فنية قد تعيق استمرار الارتفاع مؤقتًا، متوقعًا حدوث بعض التصحيحات السعرية على المدى القصير.

تأثير القرار الصيني وتجاهل السوق له

وكشف عبد العزيز أن الأسواق تجاهلت عاملين سلبيين كانا من المتوقع أن يسببا انخفاضًا في الأسعار، وهما.. قرار الصين بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على خام الذهب مما يرفع تكلفة المشغولات، والأنباء عن قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي كان من المفترض أن يدعم الدولار.

نصيحة للمستثمرين

اختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن الذهب يظل استثمارًا طويل المدى آمنًا، ناصحًا المواطنين بالاحتفاظ به كأداة ادخار، قائلاً: «طالما لديك سيولة فائضة، فلا يوجد استثمار أفضل من الذهب على المدى البعيد».



