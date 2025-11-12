آلان شيرر: ليفربول خرج من سباق لقب الدوري ومحمد صلاح لم يعد كما كان

تحدث الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر، نجم نيوكاسل السابق وأحد أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، عن وضع فريق ليفربول في الموسم الحالي من البريميرليج، مؤكدًا أن حظوظه في المنافسة على اللقب أصبحت ضعيفة للغاية.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر آرسنال، بعدما خسر في 5 مباريات من أصل 11 جولة، مقابل 6 انتصارات ودون أي تعادلات حتى الآن.

وقال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة «إندبندنت» البريطانية:«أعتقد أن ليفربول سيضطر للفوز بكل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم إذا أراد المنافسة على اللقب، لكني لا أظن أن ذلك ممكن، لذلك أرى أن فرصه في السباق باتت صعبة».

وتحدث شيرر عن الجوانب الفنية قائلًا:«الفريق يعاني من مشاكل دفاعية في أكثر من مركز، خاصة في الجهة اليمنى التي يلعب فيها فيرتز، حيث تظهر هناك العديد من الثغرات».

وفيما يخص محمد صلاح، أوضح شيرر أن مستواه تراجع مقارنة بالمواسم السابقة، مضيفًا:«محمد صلاح ليس بنفس المستوى الذي اعتدنا عليه الموسم الماضي، ولا أعلم إن كان يشعر بذلك أم لا، لكن هناك شيئًا غير صحيح».

وأضاف:«ربما السبب هو الأموال التي أُنفقت على لاعبين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، ما جعله يشعر بأنه لم يعد اللاعب الأهم في الفريق، أو ربما تقدمه في السن جعله غير قادر على الأداء كما كان من قبل».

واختتم أسطورة الدوري الإنجليزي تصريحه قائلًا:«بالتأكيد لا نرى نفس مستوى محمد صلاح الذي عرفناه، ويمكن قول الشيء نفسه عن أغلب لاعبي ليفربول هذا الموسم».