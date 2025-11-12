بعد واقعة إطلاق النار من مرشح في الانتخابات.. ما عقوبة هذا الفعل بالقانون؟

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إطلاق أحد أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية أعيرة نارية فى الهواء من بندقيتين خرطوش.

بالفحص تبين إطلاقه الأعيرة النارية احتفالا بفوزه فى الانتخابات البرلمانية.

وتم التحفظ على البندقيتين "مرخصتين"، واتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إطلاق الأعيرة النارية

طبقا للمادة 337 من قانون العقوبات على أن من أطلق أعيرة نارية داخل المدن والقرى أو ألعابا نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون العقوبة غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.

وفي حال نتج عن استعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية إحداث أي جرح أو عاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو الغرامة المالية التي تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس وبغرامة 200 جنيه ونكون العقوبة الحبس مدة سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة للضحية.