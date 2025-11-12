الروبوتات قابلة للعمل كصمامات أو عضلات صناعية | باحث يكشف التفاصيل

كشف الدكتور مصطفى موسى، الباحث في علوم الهندسة بجامعة أكسفورد، عن ابتكار روبوت يعمل دون الحاجة للإلكترونيات، في خطوة تمثل تقدمًا جديدًا في مجال الروبوتات المرنة، موضحًا أنه حاصل على درجة الدكتوراه من كلية كينجز كوليدج بلندن ودرس هندسة الميكاترونكس في جامعة حلوان، وأن اهتمامه بالروبوتات بدأ منذ سنوات.

وأشار موسى، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، إلى أن هذا التخصص أصبح مطلوبًا بشكل كبير بين الشباب الباحثين حاليًا، موضحًا أن فكرة البحث تركز على تطوير أجسام روبوتية مرنة مصنوعة من السيليكون ومواد أخرى لم تُستخدم سابقًا، لتصبح هذه الروبوتات قابلة للعمل كصمامات، محركات، أو عضلات صناعية.

وشدد مصطفى موسى، على أن الفريق البحثي المكوّن من أربعة علماء يسعى لتطوير هذه الروبوتات المرنة لتطبيقات طبية وهندسية، بما في ذلك تصنيع قلب صناعي، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية تتعلق بالأجهزة التعويضية والمساعدة لأجزاء الجسم.