فرقة إسرائيلية تنظم حفل وتقدم أغاني لأم كلثوم.. ومحامي الأسرة يتحرك قانونيا

علق ياسر قنطوش، محامي أسرة أم كلثوم، على مشاهد تنظيم فرقة إسرائيلية لحفل وتقديم أغاني لأم كلثوم، موضحًا أن الملكية الفكرية تُعد حقًا أصيلاً للمبدع وغير مقيد بمدة زمنية محددة، مشددًا على أن أي استغلال لصوت أم كلثوم لا يمكن أن يتم دون تصريح الشركة المالكة لحقوق الاستغلال.

وأوضح ياسر قنطوش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الشركة المكلفة بمتابعة حقوق أم كلثوم لم تحافظ على الملكية الفكرية، مؤكدًا أن الأوركسترا لا يمكنها أداء أي أغنية من أغاني أم كلثوم أو تنظيم حفلة بدون الحصول على تصريح رسمي من الشركة.

وأشار ياسر قنطوش، إلى أن أسرة أم كلثوم ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المخالفة.