بسبب الضباب الكثيف .. تحويل عدد من الرحلات القادمة لمطار الكويت إلى دول مجاورة

قال عبدالله الراجحي، المتحدث باسم للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، إن مطار الكويت الدولي يشهد حاليا حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من ١٠٠ متر الأمر الذي يؤثر على سلامة الرحلات في الاقلاع والهبوط من مطار الكويت الدولي؛ مما استدعى تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى المطارات في الدول المجاورة.



وأكد الراجحي، في بيان اليوم /الخميس/ - أن الرحلات ستُستأنف تدريجياً من وإلى مطار الكويت الدولي حال تحسّن الأحوال الجوية ووضوح الرؤية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني تتابع تطورات الحالة الجوية عن كثب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.



وثمن الراجحي تعاون جميع المسافرين وشركات الطيران، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة الجوية عند عودة الظروف إلى طبيعتها.