للحفاظ على هيبة المتحف المصري الكبير.. تفاصيل مدونة السلوك للزيارة

أكد الدكتور عبد الرحيم الريحان، عضو لجنة التاريخ والأثار بالمجلس الأعلي للثقافة، أن ما حدث وأوضحته الكاميرات الخاصة بالمتحف المصري الكبير وأنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي لسيدة تحاول وضع أحمر شفاه لأحد التماثيل، ومن يتهم علوم المصريين بالوثنية، وعلو الصوت ومحاولة تصوير المصريين والأجانب، وكل هذا قابله المتحف فى المدونة الخاصة وأنه يمنع لمس الفتارين والتماثيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المتحف أيضا يمنع المأكولات والمشروبات، إلى جانب منعه للتصوير، حيث أنه كان هناك من يصور مقطوعات فيديو مع أجانب أو مصريين، موضحا أن هذا ممنوع تماما.

وتابع أن من يخالف هذه التعليمات يتم طرده من المتحف، لافتا إلى أنه يري أن هذا غير كافي، حيث أنه يجب أن يكون هناك إجراءات مطلوبة وإجراء توعوي وإجراء عقابي.