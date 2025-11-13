قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية
تركيا تعلن العثور على كل جثامين الطائرة المنكوبة على الحدود الجورجية
رد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات النواب في هذا الموعد
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
كينيا تكتشف أكبر منجم ذهب منذ عقود بقيمة تتجاوز 5.2 مليار دولار
الله أعلم بالنوايا.. رد ناري من مدحت شلبي على عدم مصافحة زيزو لـ هشام نصر
بسبب تايوان.. اندلاع حرب كلامية وإعلامية بين الصين واليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

للحفاظ على هيبة المتحف المصري الكبير.. تفاصيل مدونة السلوك للزيارة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور عبد الرحيم الريحان، عضو لجنة التاريخ والأثار بالمجلس الأعلي للثقافة، أن ما حدث وأوضحته الكاميرات الخاصة بالمتحف المصري الكبير وأنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي لسيدة تحاول وضع أحمر شفاه لأحد التماثيل، ومن يتهم علوم المصريين بالوثنية، وعلو الصوت ومحاولة تصوير المصريين والأجانب، وكل هذا قابله المتحف فى المدونة الخاصة وأنه يمنع لمس الفتارين والتماثيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المتحف أيضا يمنع المأكولات والمشروبات، إلى جانب منعه للتصوير، حيث أنه كان هناك من يصور مقطوعات فيديو مع أجانب أو مصريين، موضحا أن هذا ممنوع تماما.

وتابع أن من يخالف هذه التعليمات يتم طرده من المتحف، لافتا إلى أنه يري أن هذا غير كافي، حيث أنه يجب أن يكون هناك إجراءات مطلوبة وإجراء توعوي وإجراء عقابي.

الأعلي للثقافة المتحف المصري الكبير المتحف المصري التواصل الإجتماعي علوم المصريين التماثيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يصلون إلى جنوب سيناء لتفقد المشروعات التنموية

جولات المهندس أحمد جابر

جولات ميدانية.. السمة الأبرز في الأيام الأولى لرئيس القابضة للمياه والصرف

المجلس التصديري للملابس الجاهزة

«التصديري للملابس» يوقّع مذكرة مع «الجمعية التشيكية» لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد