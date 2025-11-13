الفعاليات الثقافية في اليونان تعزز السياحة المصرية والحوار بين الشعوب

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن الفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي المصري في اليونان تلعب دورًا محوريًا في دعم السياحة المصرية وترسيخ الحوار بين الثقافات، باعتبارها أداة دبلوماسية ناعمة تجمع بين القوة الثقافية والتأثير الإنساني.

وأوضح بركات، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأنشطة تسهم في الترويج لمصر كوجهة سياحية متكاملة، فعندما يُعرض فيلم توثيقي عن المتحف المصري الكبير، أو تُقام ندوة عن تراث الأقصر وأسوان، يتعرّف الجمهور اليوناني والأوروبي عن قرب على روعة الآثار المصرية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مضيفًا أن مثل هذه الفعاليات تُشعل فضول الحضور لزيارة مصر، خاصة في ظل الاهتمام الأوروبي المتزايد بالسياحة الثقافية والتاريخية.

وأشار إلى أن الأنشطة الثقافية تقدم أيضًا صورة حديثة لمصر كبلد آمن ومتطور قادر على استقبال السياح من مختلف الجنسيات، في بيئة تجمع بين الأصالة والتجديد.