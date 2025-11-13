تحرير 339 محضرًا خلال حملات تموينية بأسيوط

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بكافة أنحاء المحافظة لضبط المخالفين ومنع أي تلاعب في الأسعار أو في السلع المدعمة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط في الأسواق.

تحرير 339 محضرًا

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية الفرعية ومباحث التموين، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 339 محضرًا متنوعًا شملت المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والمحال التجارية.

ضبط 27 كيلو لحوم وفراخ وكبدة غير صالحه للاستهلاك الادمي

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الجهود في قطاع الأسواق قد أسفرت عن ضبط 27 كيلو لحوم وفراخ وكبدة غير صالحه للاستهلاك الادمي، وضبط مبيدات زراعية بدون فواتير، وتحرير محاضر للمخابز للتصرف في 41 جوال دقيق بلدي مدعم، وتجميع ٥ جوالات دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتحرير عدد 2 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، وتحرير عدد 4 محاضر غلق تجار تموينين، و 3 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص، وتحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأوضح محافظ أسيوط إنه في مجال المخابز فقد تم تحرير عدد 317 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات اعلانيه وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين دون تهاون وحرصاً على تحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي ممارسات غير مشروعة أو هدر لحقوقهم.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين على أرقام (114)، أو عبر الأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.