لا يعمل بتخصصه.. القبض على المتهم بقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

كثفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها لكشف ملابسات واقعة مقـ..ـتل مهندس متخصص في الكيمياء النووية لكنه يعمل باحدى الشركات، ويبلغ من العمر 35 عامًا، بعدما أطلق عليه أحد الأشخاص وابلًا من الرصـ...ـاص بمنطقة كرموز بالقرب من الموقف الجديد.

ونجح ظباط مباحث قسم شرطة كرموز في كشف غموض الواقعة والقبض على المتهم واتضح وجود خلافات بين الطرفين.

ووفقًا للتحريات فالمجني عليه لا يعمل في مجال تخصصهن بل يعمل موظفًا بإحدى الشركات.

وتواصل الجهات المختصة بالإسكندرية الاستماع لشهادة الشهود، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الحـ..ـادث لتحديد دوافع الجريمة وطريقة ارتكابها.