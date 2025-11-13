تداول 14 ألف طن و667 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 14000 طن بضائع و667 شاحنة و85 سيارة.



وشملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(218) شاحنة و(66) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(449) شاحنة و(19) سيارة.



ويستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية بينما تغادر السفينتين PRIDGE وأمل، وغادرت السفينتين Alcudia Express والحرية.



وشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و208 شاحنات من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى أور، سينا، الحسين، ايلة، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا بموانيها.