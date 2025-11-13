قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
محافظات

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة التربية الفكرية

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة التربية الفكرية
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة التربية الفكرية
إيهاب عمر

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق اعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة وملاعب مدرسة التربية الفكرية المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب ذوي الهمم بما يضمن لهم التعلم في أجواء داعمة ومناسبة لقدراتهم.


جاء ذلك بحضور الدكتورة منى محمد أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

تجميل الملاعب لتلائم احتياجات طلاب ذوي الإعاقة


حيث تابع وكيل الوزارة اعمال تطوير الحديقة والملاعب و منطقة الألعاب بالمدرسة وتجميل الملاعب لتلائم احتياجات طلاب ذوي الإعاقة وخلق بيئة ترفيهية وتربوية آمنة للطلاب للمساهمة في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز شعورهم بالراحة النفسية والطمأنينة أثناء التعلم واللعب.


كما تابع وكيل الوزارة أعمال الصيانة العاجلة لبعض محتويات القسم الداخلي المخصص لإقامة الطلاب ورفع كفاءته وتطويره وتزويده بمراتب ووسائد وخزائن جديدة بما يضمن راحتهم وتهيئة بيئة معيشية مناسبة. تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ خلال زيارته الأخيرة للمدرسة وتوصيته بسرعة نهو أعمال رفع الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب .
وتفقد " دسوقى " المطبخ والمطعم بالمدرسة وشاهد أعمال تجهيز الطعام وسلامة كافة الأدوات والأجهزة بالمطبخ وتوفر كافة الإمكانات والتجهيزات لتلبية كافة الاحتياجات ووجه بالحفاظ على نظافة المطبخ والمطعم وسلامة الادوات المستخدمة.


ووجه وكيل الوزارة الشكر للوزير المحافظ لدعمه ومساندته المستمرة لقطاع التعليم بالمحافظة وتدخله لتطوير ورفع كفاءة المدرسة الفكرية بالمحافظة ومتابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية للمدارس والمؤسسات التعليمية بالمحافظة ولقاء قيادات التعليم والمعلمين بصفة مستمرة لتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم للنهوض بالعملية التعليمية بالإضافة إلى دعمه المستمر لتفعيل المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية وخلق بيئة محفزة وجاذبة للطلاب.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مدرسة التربية الفكرية المشتركة حي شرق مدينة أسيوط بيئة تعليمية آمنة تعليم أسيوط ذوي الإعاقة

