هند الضاوي: الضفة الغربية الملف الأبرز في المخطط الإسرائيلي.. ستماطل في اتفاق غزة

قالت الإعلامية هند الضاوي إن الضفة الغربية أصبحت الملف الأبرز في المخطط الإسرائيلي الحالي، حيث تعمل حكومة الاحتلال على تنفيذ سياسات تغيير ديموغرافي ممنهجة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة، بعد أن دمرت غزة وجعلتها غير صالحة للحياة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا مكثفًا من الاحتلال على الضفة الغربية، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى المماطلة في تنفيذ خطط إعادة الإعمار أو أي مسار سياسي للسلام، من أجل القفز على القضية الفلسطينية وإنهائها تمامًا.

وأضافت هند الضاوي أن ما تقوم به إسرائيل هو محاولة لتحقيق "حلم السيطرة الكاملة" على الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن هذا المخطط "محكوم عليه بالفشل" لأن الاحتلال فقد شرعيته الدولية ولم يعد يمتلك القدرة الميدانية على تحقيق أوهامه.