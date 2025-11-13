القومية للأنفاق: التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027

أكد طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة القطارات السريعة الكهربائية مكونة من 2000 كيلو متر وهي مقسمة لـ 3 خطوط .

وقال طارق جويلي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الخطوط بها41 قطار سريع بسرعة 230 كيلو متر".

وتابع طارق جويلي:" اسطول القطارات الكهربائية السريعة يحتاج إلى خبرة عالمية لإدارة أسطول القطارات بكافة انواعه وتم اختيار مشغل لديه خبرة سابقة لأنواع القطارات السريعة المتواجدة في مصر ".

وأكمل طارق جويلي :" تم توقيع عقد التشغيل مع اتحاد شركات ‏" دويتشه بان ناشيونال أوبريشينز الألمانية وشركة السويدي اليكتريك ".

ولفت طارق جويلي :" التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الخط الأول من السخنة لمرسى مطروح في الربع الأول من عام 2027 ".