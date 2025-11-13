التنمية المحلية: إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى ينظم العمران وعملية البناء

كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية تفاصيل إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بمختلف المحافظات.



وقال قاسم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الهندسية لتنفيذ رؤية الدولة لتنظيم أعمال البناء ".

وتابع:" نستهدف القضاء على العشوائيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقا للقانون ".



واكمل قاسم :" إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى ينظم العمران وعملية البناء بمختلف المحافظات ".

ولفت خالد قاسم :" تم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ 114 مدينة و11 منطقة امتداد عمراني و1391 قرية ".

