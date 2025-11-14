انتهاء المرحلة الأولى من "الترجمة المتخصصة" بالهيئة الوطنية للصحافة

اختتمت الهيئة الوطنية للصحافة، مساء الخميس، المرحلة الأولى التمهيدية من دورة "الترجمة المتخصصة" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ، للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، على أن تبدأ المرحلة الثانية منتصف الأسبوع القادم وتعنى بالترجمة الاقتصادية.

شارك في الدورة 40 صحفيًا من العاملين في أقسام الترجمة والشئون الخارجية في المؤسسات القومية، ويحاضر فيها عدد من كبار المتخصصين في مجال الترجمة من الإنجليزية للعربية من بينهم الدكتور شكري مجاهد، أستاذ الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة عين شمس، رئيس المركز القومي للترجمة سابقا والدكتور أحمد الشيمي والدكتور محمود كامل والدكتور أحمد شكري.

الدورة تستمر 6 أسابيع متتالية

وتهدف الدورة التي تستمر 6 أسابيع متتالية لتنمية القدرات المهنية للمشاركين في مجال الترجمة المتخصصة وبالتحديد في مجالات السياسة والاقتصاد والفن والعلوم والرياضة، وتنتهي بتطبيق عملي يتضمن ترجمة لبعض الموضوعات ذات الصلة بمجال الدورة يشارك فيه جميع المتدربين.