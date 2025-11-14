صرخة تضامن.. جوارديولا يدعم فلسطين قبل مباراة كتالونيا الودية

وجّه بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة خاصة إلى جماهير برشلونة قبل المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي فلسطين وكتالونيا.

وقال جوارديولا في مقطع فيديو نُشر عبر منصة إكس (تويتر سابقًا):"برشلونة مدينة السلام، والمباراة بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين على ملعب برشلونة الأولمبي تحمل رسالة إنسانية كبيرة."

وأضاف:"هذه المواجهة ليست مجرد مباراة كرة قدم، بل هي صرخة تضامن وتكريم لأرواح أكثر من 400 رياضي فلسطيني استشهدوا في غزة. نأمل أن يمتلئ الملعب بروح الدعم والتعاطف."

وأشار المدرب الإسباني إلى أن عوائد اللقاء ستُخصَّص بالكامل للمشاريع الخيرية والإنسانية في فلسطين، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الحدث "لا تحتاج إلى تذكرة، بل إلى ضمير حي وروح تضامن".