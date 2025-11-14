قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أوكرانيا.. مقـ.تل 3 أشخاص وإصابة 26 في هجمات بالمسيرات على كييف

أوكرانيا
أوكرانيا
محمود نوفل

أعلنت  السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 في هجمات بالمسيرات على العاصمة كييف الليلة الماضية.

وقي وقت لاحق ؛تصدّت الدفاعات الأوكرانية لهجوم روسي واسع على العاصمة كييف، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل اليوم الجمعة.

وأفاد مراسل القناة بسماع دوي انفجارات متفرقة في أنحاء كييف، مؤكداً أن القوات الروسية استهدفت العاصمة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز، بأن هجوم أوكراني أصاب بطائرة مُسيّرة ثلاثة مبانٍ وموقعًا لتخزين النفط في منطقة ميناء نوفوروسيسك في روسيا، الواقعة على ساحل البحر الأسود شرق شبه جزيرة القرم، وفقًا لمسؤولين في منطقة كراسنودار الروسية، الذين أشاروا إلى تضرر مبانٍ أخرى أيضًا.

وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات، ولم يُفصّلوا حجم الأضرار التي لحقت بالموقع أو المنشآت التي تضررت.

وفي وقت سابق، صرّح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بأنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدّى لهجوم "ضخم" على العاصمة كييف. وأفادت رويترز بسماع دويّ عدة انفجارات في العاصمة، وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بهجوم صاروخي روسي على كييف ومدن أخرى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 34 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث ساعات، في هجمات استهدفت مناطق داخل روسيا إضافة إلى البحر الأسود.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن الوزارة، فقد جرى إسقاط 14 مسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة بيلغورود، بينما دُمّرت أربع طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث في مقاطعة فورونيج، وثلاث أخرى فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.


وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية وقعت بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلًا بتوقيت موسكو.

أوكرانيا روسيا شبه جزيرة القرم وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود

