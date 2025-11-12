قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن الجانب الروسي مجددًا عن استعداده لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من عامين، في وقت تشهد فيه الجبهات الشرقية تقدمًا ملحوظًا للقوات الروسية على الأرض.

موسكو تؤكد استعدادها للمفاوضات

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الحكومة الروسية أعربت عن رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، معتبرة أن الوقت مناسب لإحياء جهود السلام بالتوازي مع التطورات العسكرية الأخيرة. ويأتي هذا الإعلان في سياق سعي موسكو لإعادة تحديد موقفها التفاوضي بعد تحقيق مكاسب ميدانية مهمة.

تقدم روسي في الجبهات الشرقية

وأضاف مشيك أن القوات الروسية سجلت تقدمًا سريعًا في عدة مناطق شرقية، خاصة في مدينة باكروفسك بمقاطعة دونيتسك، وكذلك في منطقة كوبيانسك بضواحي مقاطعة خاركوف. وأفادت التقارير العسكرية الروسية بانسحاب أعداد كبيرة من القوات الأوكرانية من باكروفسك، ووصف بعض المسؤولين هذا الانسحاب بأنه أقرب إلى "الفرار الجماعي".

سيطرة جزئية على كوبيانسك

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها تمكنت من السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك، وسط توقعات بإحكام السيطرة على المدينة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعزز الموقف العسكري لموسكو قبل أي مفاوضات محتملة

أوكرانيا موسكو الحكومة الروسية

