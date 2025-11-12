موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف

أعلن الجانب الروسي مجددًا عن استعداده لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من عامين، في وقت تشهد فيه الجبهات الشرقية تقدمًا ملحوظًا للقوات الروسية على الأرض.

موسكو تؤكد استعدادها للمفاوضات

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الحكومة الروسية أعربت عن رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، معتبرة أن الوقت مناسب لإحياء جهود السلام بالتوازي مع التطورات العسكرية الأخيرة. ويأتي هذا الإعلان في سياق سعي موسكو لإعادة تحديد موقفها التفاوضي بعد تحقيق مكاسب ميدانية مهمة.

تقدم روسي في الجبهات الشرقية

وأضاف مشيك أن القوات الروسية سجلت تقدمًا سريعًا في عدة مناطق شرقية، خاصة في مدينة باكروفسك بمقاطعة دونيتسك، وكذلك في منطقة كوبيانسك بضواحي مقاطعة خاركوف. وأفادت التقارير العسكرية الروسية بانسحاب أعداد كبيرة من القوات الأوكرانية من باكروفسك، ووصف بعض المسؤولين هذا الانسحاب بأنه أقرب إلى "الفرار الجماعي".

سيطرة جزئية على كوبيانسك

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها تمكنت من السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك، وسط توقعات بإحكام السيطرة على المدينة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يعزز الموقف العسكري لموسكو قبل أي مفاوضات محتملة