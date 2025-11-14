قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: إتاحة خدمات نفقة الدولة في أكثر من 70 منشأة للرعاية الأولية

عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «نحو رعاية صحية أكثر شمولية.. اعتماد منشآت الرعاية الأولية وتعزيز جودة الخدمات وإتاحة خدمات محدثة»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على أنشطة قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة في تطوير خدمات الرعاية الأولية، مع التأكيد على أهمية اعتماد المنشآت وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بهدف ضمان جودة الخدمات، وتسريع انضمام المنشآت إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعزز كفاءة مقدمي الخدمة وثقة المواطنين.

 تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية

استعرضت الجلسة تجربة الاعتماد كأداة لتحسين الأداء، إلى جانب إتاحة خدمات نفقة الدولة في أكثر من 70 منشأة للرعاية الأولية. ويسهم هذا في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية دون أعباء مالية، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأبرزت الجلسة الخدمات المستحدثة بوحدات الرعاية الأولية، مثل عيادات السمنة والدعم النفسي، مع التشديد على دور الشراكات الوطنية والدولية في دعم تطوير هذه الخدمات.

شارك في الجلسة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان؛ والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر؛ والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.

المؤتمر العالمي للسكان الصحة منشآت الرعاية الأولية جودة الخدمات وزارة الصحة

