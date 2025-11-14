قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أمير ومترو إلى شوارع هوليوود.. كيف صنع عصام فارس حلمه من الصدفة؟
خبيرة إتيكيت تحذر من التصرفات غير اللائقة داخل المتحف المصري الكبير
مش قادر استوعب.. الغندور يودع محمد صبري بكلمات مؤثرة
الأونروا : 40% من المياه النظيفة تم إيصالها في غزة بفضل عمل المهندسين التابعين للوكالة
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
انطلاق الدورة التدريبية الأولى للتحكيم بأسيوط الأحد القادم

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن انطلاق أولى الدورات التدريبية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم يوم الأحد القادم 16 نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء 18 نوفمبر، وذلك بديوان عام المحافظة، تنفيذًا للبروتوكول الموقع مؤخرًا بين الجانبين، في إطار خطة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان وتنمية وعي الشباب.

تستهدف ما يقرب من 1000 شاب وفتاة

وأوضح محافظ أسيوط أن الدورة تستهدف ما يقرب من 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا، وتتضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تتناول "دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات"، بهدف إعداد جيل واعي قادر على التفكير الإيجابي والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

بناء وعي الشباب وتنمية قدراتهم

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا خاصًا ببناء وعي الشباب وتنمية قدراتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن التدريب وتنمية القدرات أحد أهم محاور استراتيجية المحافظة، التي تستهدف تحويل الشباب إلى طاقة فاعلة في التنمية المحلية.

 تعزيز الانتماء الوطني

وقال المحافظ إننا نعتز بشراكتنا المثمرة مع المحكمة العربية للتحكيم التي تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في دعم جهود بناء الإنسان المصري، ونحرص على استمرار التعاون في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الولاء للوطن.

وأضاف أن الدورة تمثل الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المحكمة، لتشمل موضوعات متنوعة عن التحكيم، والقيادة، والتنمية، والوعي القومي، لافتًا إلى أن الهدف الأسمى هو تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

وكان محافظ أسيوط قد وقع مؤخرًا بروتوكول تعاون مشترك مع المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، لدعم التعاون في مجالات التدريب ونشر الوعي الوطني وبناء القدرات الشبابية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والقانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكات الوطنية في مجالات التنمية وبناء الإنسان.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة لتمكين الشباب، ودعم مبادرات بناء الوعي، واستثمار طاقاتهم في خدمة قضايا التنمية والمجتمع، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

أسيوط محافظ أسيوط الدورات التدريبية المحكمة العربية للتحكيم تنمية وعي الشباب مهارات الشباب مواجهة الأزمات

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

السلم والثعبان ٢

إيرادات السينما أمس l تفوق السلم والثعبان والشاطر في المرتبة الأخيرة

حلقة نقاشية

حلقة نقاشية حول أفلام النوع ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

محمود عبد السميع

محمود عبد السميع يكشف أسرار الصورة السينمائية في محاضرة بالمسرح المكشوف

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

