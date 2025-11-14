انطلاق الدورة التدريبية الأولى للتحكيم بأسيوط الأحد القادم

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن انطلاق أولى الدورات التدريبية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم يوم الأحد القادم 16 نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء 18 نوفمبر، وذلك بديوان عام المحافظة، تنفيذًا للبروتوكول الموقع مؤخرًا بين الجانبين، في إطار خطة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان وتنمية وعي الشباب.

تستهدف ما يقرب من 1000 شاب وفتاة

وأوضح محافظ أسيوط أن الدورة تستهدف ما يقرب من 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا، وتتضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تتناول "دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات"، بهدف إعداد جيل واعي قادر على التفكير الإيجابي والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

بناء وعي الشباب وتنمية قدراتهم

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا خاصًا ببناء وعي الشباب وتنمية قدراتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن التدريب وتنمية القدرات أحد أهم محاور استراتيجية المحافظة، التي تستهدف تحويل الشباب إلى طاقة فاعلة في التنمية المحلية.

تعزيز الانتماء الوطني

وقال المحافظ إننا نعتز بشراكتنا المثمرة مع المحكمة العربية للتحكيم التي تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في دعم جهود بناء الإنسان المصري، ونحرص على استمرار التعاون في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الولاء للوطن.

وأضاف أن الدورة تمثل الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المحكمة، لتشمل موضوعات متنوعة عن التحكيم، والقيادة، والتنمية، والوعي القومي، لافتًا إلى أن الهدف الأسمى هو تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

وكان محافظ أسيوط قد وقع مؤخرًا بروتوكول تعاون مشترك مع المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، لدعم التعاون في مجالات التدريب ونشر الوعي الوطني وبناء القدرات الشبابية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والقانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكات الوطنية في مجالات التنمية وبناء الإنسان.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة لتمكين الشباب، ودعم مبادرات بناء الوعي، واستثمار طاقاتهم في خدمة قضايا التنمية والمجتمع، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.