بعد طرحه بساعات.. درويش يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن فيلم درويش من تصدر قائمة الأفلام الأعلي مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بساعات عبر منصة شاهد.

واحتل فيلم درويش المركز الأول من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.