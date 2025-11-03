رامي إمام: الزعيم يقرأ ويطلع على الأخبار يوميًا

كشف المخرج رامي إمام عن تفاصيل حياة والده الفنان الكبير عادل إمام، اليومية، وذلك في تصريحات تليفزيونية.

وقال رامي إمام: بنشوف كل اليوم الحب من الجمهور.. غير إننا حسينا بالحب ده بنسبة أكبر في فرح ابني.. وأنا بشوفه كل يوم لما الناس بتوقفني في الشارع وتسأل عليه وتدعيله.

وتابع رامي إمام: هو يقرأ ويطلع على الأخبار يوميًا ولكن معندوش وقت يقعد على السوشيال ميديا بنفسه، لكن بيتابع وبيشوف حب الناس ليه كل يوم.

كشف المخرج رامي إمام عن رأيه فى تقديم فيلم شمس الزناتي الذي يقوم ببطولته محمد إمام والذى شهد بعد الأزمات بين منتجه ومخرجه السابق عمرو سلامة.

وقال رامي إمام عبر برنامج et بالعربي : إن الجزء الجديد من "شمس الزناتي" ما زال قيد التنفيذ رغم الخلافات السابقة بين المخرج عمرو سلامة وشركة الإنتاج، موضحًا أن العمل لن يكون تكملة مباشرة للفيلم الأصلي الصادر عام 1991، بل قصة تسبق الأحداث (prequel) وتتناول حياة شمس الزناتي في شبابه.