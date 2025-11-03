قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
غزة تحت النار.. إسرائيل توسع هجماتها إلى جميع الاتجاهات
محافظ الجيزة يشهد وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة المنصور للسيارات بأكتوبر
نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافسي الأهلي وبيراميدز
الصيادلة تعلن فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات الحج 2026.. غداً
شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار
مواعيد مباريات المصري في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية
مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية
نتنياهو: انتهى زمن الاحتواء.. نتحرك اليوم بالمبادرة والنشاط المستمر
الأهلي في مجموعة متوازنة بـ دوري أبطال إفريقيا
مدبولي يوجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر
فن وثقافة

عمرو يوسف في عشاء مع نجوم احتفالية المتحف الكبير

عمرو يوسف مع المشاركية فى افتتاح المتحف
عمرو يوسف مع المشاركية فى افتتاح المتحف
أحمد إبراهيم

احتفل النجم عمرو يوسف بنجاح  أصدقاؤه من صناع  احتفالية المتحف الكبير حيث نشر صورة احتفاله بهم عبر موقع تبادل الصور الشهير الانستجرام و هي الصورة التي ضمته  و مجموعة من النجوم من صناع احتفالية المتحف الكبير و هم المونتير احمد حافظ و المخرج ومدير التصوير مازن متجول و الموسيقار هشام نزيه و المهندس محمد عطية المصمم الفني الشهير. واحتفل معهم المنتج ممدوح سبع.

فيلم السلم والتعبان

النجم عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد السلم والثعبان " لعب عيال" يوم ١١ من نوفمبر الجاري والذي يخرجه طارق العريان و كتبه احمد حسني ويشارك فيه النجوم اسماء جلال وظافر العابدين و ينتجه موسى عيسى .

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم و الثعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".

تشارك الفنانة أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان:

الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، و من المقرر عرضه قريباً في الأسواق المصرية والعربية.

أعلن المخرج طارق العريان عن  انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.

عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف أعمال عمرو يوسف أفلام عمرو يوسف فيلم السلم والتعبان

