عمرو يوسف في عشاء مع نجوم احتفالية المتحف الكبير

احتفل النجم عمرو يوسف بنجاح أصدقاؤه من صناع احتفالية المتحف الكبير حيث نشر صورة احتفاله بهم عبر موقع تبادل الصور الشهير الانستجرام و هي الصورة التي ضمته و مجموعة من النجوم من صناع احتفالية المتحف الكبير و هم المونتير احمد حافظ و المخرج ومدير التصوير مازن متجول و الموسيقار هشام نزيه و المهندس محمد عطية المصمم الفني الشهير. واحتفل معهم المنتج ممدوح سبع.

فيلم السلم والتعبان

النجم عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد السلم والثعبان " لعب عيال" يوم ١١ من نوفمبر الجاري والذي يخرجه طارق العريان و كتبه احمد حسني ويشارك فيه النجوم اسماء جلال وظافر العابدين و ينتجه موسى عيسى .

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم و الثعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".

تشارك الفنانة أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان:

الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، و من المقرر عرضه قريباً في الأسواق المصرية والعربية.

أعلن المخرج طارق العريان عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.