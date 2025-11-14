تعليم الأطفال أساليب السلوك الحضاري ضرورة لزيارة المتاحف

شددت الدكتورة شريهان الدسوقي خبيرة الإتيكيت والعلاقات الأسرية، على أهمية تربية الأطفال على القيم الصحيحة أثناء زيارة المتاحف، مشيرة إلى دور الأسرة والمدرسة في توجيههم لضمان استمتاعهم بالجولات الثقافية دون الإضرار بالمقتنيات أو المكان.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرحلات المدرسية إلى المتحف يجب أن تراعي تعليم الأطفال أساليب السلوك الحضاري منذ البداية، بما يشمل الالتزام بقواعد التصوير، والتصرف برقي أمام الزوار والسائحين، وعدم التدخل في تجربة الآخرين أو التصوير دون إذن.

كما لفتت إلى أن جميع أفراد الأمن بالمتحف تم تدريبهم على التعامل مع مختلف الجنسيات بطريقة لبقة ومحترمة، لضمان تجربة زوار منظمة وآمنة وتحافظ على هيبة المتحف والمقتنيات التاريخية.

ونوهت بأن ما حدث يسيء لصورة مصر أمام العالم، مؤكدة أن احترام الأماكن الأثرية واجب على كل المصريين، ليس فقط تجاه السائحين، بل تجاه تاريخ وحضارة مصر العريقة التي يمثلها المتحف.