الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
كيفية إضافة الأبناء والزوجة على بطاقه التموين
أراض وعقارات.. 8 تجار مخدرات يغسلون 300 مليون جنيه
حسن خاتمة.. وفاة الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء
ترفع علم جزر المارشال.. ناقلة نفط خام تنحرف عن مسارها نحو المياه الإقليمية الإيرانية
كلمات الوداع.. ماذا قال محمد صبري نجم الزمالك الراحل في آخر ظهور؟
زعم وجود فرص عمل بالخارج.. القبض على شخص نصب على راغبى السفر
مصري ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2025.. من هو؟
شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية
تعليم الأطفال أساليب السلوك الحضاري ضرورة لزيارة المتاحف

إسراء صبري

شددت الدكتورة شريهان الدسوقي خبيرة الإتيكيت والعلاقات الأسرية، على أهمية تربية الأطفال على القيم الصحيحة أثناء زيارة المتاحف، مشيرة إلى دور الأسرة والمدرسة في توجيههم لضمان استمتاعهم بالجولات الثقافية دون الإضرار بالمقتنيات أو المكان.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرحلات المدرسية إلى المتحف يجب أن تراعي تعليم الأطفال أساليب السلوك الحضاري منذ البداية، بما يشمل الالتزام بقواعد التصوير، والتصرف برقي أمام الزوار والسائحين، وعدم التدخل في تجربة الآخرين أو التصوير دون إذن.

كما لفتت إلى أن جميع أفراد الأمن بالمتحف تم تدريبهم على التعامل مع مختلف الجنسيات بطريقة لبقة ومحترمة، لضمان تجربة زوار منظمة وآمنة وتحافظ على هيبة المتحف والمقتنيات التاريخية.

ونوهت بأن ما حدث يسيء لصورة مصر أمام العالم، مؤكدة أن احترام الأماكن الأثرية واجب على كل المصريين، ليس فقط تجاه السائحين، بل تجاه تاريخ وحضارة مصر العريقة التي يمثلها المتحف.

المتاحف تربية الأطفال المتحف المصري الكبير

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

