الأهلي يواجه سموحة في نهائي السوبر المصري لكرة اليد بالإمارات

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم مع نظيره فريق سموحة في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام في مدينة العين بالإمارات.



وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا على صالة خليفة بن زايد، ويسعى الفريق للفوز والتتويج بالسوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.



واختتم الفريق تدريباته أمس، وحرص ديفيد ديفيز، المدير الفني، على الاجتماع مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز في المباراة النهائية وتقديم أفضل ما يمكن من أجل التتويج باللقب.



وكان «رجال يد الأهلي» قد تأهل للنهائي بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22 في النصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية.