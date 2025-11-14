الأهلي يواجه الطيران في بطولة دوري سيدات الكرة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، مع ضيفه الطيران، في المباراة المقرر إقامتها في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويدخل الفريق المباراة وبرصيده 16 نقطة، جمعها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في مباراة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على مضيفه بالم هيلز بثلاثة أهداف دون رد، ثم حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه اتحاد بسيون بتسعة أهداف نظيفة، وعلى مضيفه فريق رع بخماسية نظيفة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام فريق مسار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على ضيفه المصري بخمسة أهداف دون مقابل، وعلى ضيفه المقاولون العرب بستة أهداف دون رد، وتعادل مع مضيفه زد بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة، مسجلًا 32 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.