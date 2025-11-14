قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه الطيران في بطولة دوري سيدات الكرة

فريق سيدات كرة القدم
فريق سيدات كرة القدم
عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، مع ضيفه الطيران، في المباراة المقرر إقامتها في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويدخل الفريق المباراة وبرصيده 16 نقطة، جمعها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في مباراة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على مضيفه بالم هيلز بثلاثة أهداف دون رد، ثم حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه اتحاد بسيون بتسعة أهداف نظيفة، وعلى مضيفه فريق رع بخماسية نظيفة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام فريق مسار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على ضيفه المصري بخمسة أهداف دون مقابل، وعلى ضيفه المقاولون العرب بستة أهداف دون رد، وتعادل مع مضيفه زد بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة، مسجلًا 32 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

الطيران الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي كرة اليد القاهرة الجديدة بطولة دوري سيدات الكرة الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

منتخب أنجلترا

إنجلترا تواصل سلسلة اللاهزيمة وتقترب من إنجاز أوروبي تاريخي

الزمالك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

ابراهيم فايق

خبر صادم ومؤلم.. إبراهيم فايق ينعي الراحل محمد صبري

بالصور

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

بسبب صوتها.. مرسيدس تعلن إيقاف إنتاج هذه السيارات فورًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد