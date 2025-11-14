برلمانية: تطبيق منظومة التأمين الصحي تضمن الوصول لخدمات طبية عالية الجودة

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن الدولة تولي صحة المواطن اهتمامًا بالغًا، معتبرة إياها على رأس أولوياتها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لمختلف الفئات بالمجتمع.

وأشارت “سعيد ” فى تصريح لـ “صدى البلد ” إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي ضمن خطة الدولة لضمان وصول الخدمات الطبية عالية الجودة إلى جميع المواطنين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نظمت جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين في مجالات الصحة والتنمية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

بناء رأس المال البشري

وخلال الجلسة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – في كلمته الافتتاحية، إلى أن تحقيق التنمية البشرية المستدامة يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان، موضحًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، ورافدًا محوريًا لتحقيق أهداف الدولة في التنمية.