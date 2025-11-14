قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب

إسراء صبري

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وذكر المكتب، أنّ ادعاء حكومة إسرائيل السيادة على الضفة الغربية المحتلة وضمها أجزاء منها انتهاك للقانون الدولي.

وفي سياق آخر؛ هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، غرفا سكنية ومنشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت خربة الفخيت بمسافر يطا، وهدمت غرفتين سكنيتين، ومطبخا ووحدة صحية وحظيرة أغنام وبئر مياه، ودمرت عددا من خزانات المياه تعود للمواطن سمير حمامدة، الذي باتت عائلته المكونة من سبعة أفراد بلا مأوى.

