أصعب أيام عمري.. أحمد كرارة يطمن جمهوره على حالته الصحية

طمأن الفنان أحمد كرارة، جمهوره على حالته الصحية، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال أحمد كرارة في منشور عبر فيسبوك: الحمد لله الذي نجّاني بلطفه، ومرّرني من أصعب أيام عمري بقدرته ورحمته. شكرًا لكل قلب دعا، ولكل يد سندت، ولكل كلمة خفّفت. أسأل الله أن يمدّني بقوّة من عنده، ويُكمّل شفائي على خير، ويجعل ما مررتُ به بداية جديدة مليانة ستر وعافية.

وكان قد كشف رامي شقيق الفنان أحمد كرارة تطورات الحالة الصحية لشقيقه، بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه.

وأكد شقيق أحمد كرارة، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، استقرار حالة أخيه الصحية، مشيرا إلى أنه سيخرج من المستشفى اليوم مثلما كان محدد له مسبقا.

وأوضح شقيق أحمد كرارة، أنه من المنتظر أن يستكمل علاجه في المنزل بعد خروجه من المستشفى.