المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟
مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع وزير البنية التحتية السوداني سبل تعزيز التعاون

وزير الصناعة
وزير الصناعة
محمد صبيح

استقبل المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس سيف النصر التجاني، وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين.

يأتي ذلك في إطار العلاقات القوية والتاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة.

في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا الي أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

ومن جانبه قدم وزير البنية التحتية والنقل السوداني التهنئة للمهندس كامل الوزير على نجاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة TRANSMEA والذي شهد حضورا دوليا وعربيا ومحليا كبيرا.

 التعاون المشترك في مجال الطرق والكباري

تباحث الجانبان حول التعاون المشترك في مجال الطرق والكباري، حيث تمت متابعة نتائج اللجنة الفنية المكونة من ( هيئة الطرق والكباري -استشاري مصري -شركة مصرية وطنية متخصصة ) والتي وجه بتشكيلها المهندس كامل الوزير بناء على طلب الجانب السوداني بالاستعانة بها لاجراء أعمال الصيانة اللازمة لعدد من الكباري بالسودان الشقيقة مثل (شبمات – الحلفايا - المك نمر ) وتحديد الاعمال اللازمة لرفع كفاءتها وإعادة تشغيلها، حيث وجه الوزير السوداني الشكر للمهندس كامل الوزير على هذا التعاون الكبير وعلى سرعة الاستجابة.

كما تمت متابعة التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري الذي يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية في ضوء وجود هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والتي تم انشاؤها بين البلدين، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا الحيوي، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين. 

وطلب الجانب السوداني الاستفادة من المعاهد ومراكز التدريب المختلفة بوزارة النقل المصرية لتدريب الكوادر السودانية في مختلف مجالات النقل حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل بارسال لجنة من خبراء النقل النهري من المعهد الإقليمي للنقل النهري المصري لتدريب الكوادر السودانية في وادي حلفا بالسودان ووضع خطة تدريبية شاملة لتدريب الكوادر السودانية في مجالات النقل الأخرى بالمعاهد ومراكز التدريب المختلفة بوزارة النقل المصرية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تكدس الشاحنات المصرية لحركة الصادر من مصر إلي شمال السودان عبر معبر راس حدربة في شرق الجمهوريه، حيث تتم الإجراءات الجمركية في ميناء سفاجا ليتم ارسال الشاحنات بشكل منفرد الي ميناء رأس حدربة يتم تبادل البضائع بين الميناءين من خلال إعادة نقل البضائع على الشاحنات السودانية وحيث يتطلب الأمر دفع شاحنات إضافية من الجانب السوداني لاستيعاب حجم الكثافات المصرية المصدرة من الجانب المصري وقد تم الاتفاق مع الجانب السوداني على زيادة عدد الشاحنات السودانية الفارغة لاستيعاب حجم البضائع وزيادة ساحات التداول للقضاء على هذه التكدسات.

السودان الفريق مهندس كامل الوزي وزير الصناعة والنقل مصر والسودان

