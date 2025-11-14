قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟
مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كييف تغيّر تكتيكها… مراسل يكشف تعمّد استهداف المصافي والموانئ النفطية داخل روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
عادل نصار

قال غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، إن الهجوم الأوكراني مستمر على الموانئ الروسية وعلى مصافي النفط، موضحاً أن ذلك يأتي كما يعلنها بصراحة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا أن التصريحات الرسمية الأوكرانية تتحدث عن تغيير تكتيك القوات من الدفاع إلى الاستهداف المباشر للمصافي العسكرية وذات الاستخدام العسكري داخل روسيا.

وأضاف «غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف» أن أوكرانيا تحاول شلّ الاقتصاد الروسي الذي يُستخدم في العمليات العسكرية»، مشيراً إلى أن الهدف هو «تبطيء أو إيقاف عمليات التسليح الروسي والتصنيع المرتبط بالصواريخ والأسلحة»، لافتا إلى أن استهداف المصافي والموانئ النفطية يعد جزءا من الضغط الاستراتيجي الذي تعتمد عليه كييف.

وتابع غيث: «ما يحدث في الداخل الروسي اليوم من عمليات استهدافية لأوكرانيا تغير بصورة مباشرة ومباغتة»، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع تقدم القوات الروسية في المنطقة الشرقية من الجبهة الأوكرانية، وهي دونيتسك ومنطقة خاركيف وأيضاً زاباروجيا، حيث تغيرت العمليات من دفاعية إلى اشتباكات مستمرة لكلا الطرفين. 
https://www.youtube.com/shorts/qka6g1o2xvg

الحرب الحرب الروسية الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

ترشيحاتنا

وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات

وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات عن المرحلة الثانية من انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب

قبل الإعادة.. ما نصاب الفوز لمرشحي الفردي بمحافظات الجولة الأولى؟

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدة

بالصور

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد