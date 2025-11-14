كييف تغيّر تكتيكها… مراسل يكشف تعمّد استهداف المصافي والموانئ النفطية داخل روسيا

قال غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، إن الهجوم الأوكراني مستمر على الموانئ الروسية وعلى مصافي النفط، موضحاً أن ذلك يأتي كما يعلنها بصراحة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا أن التصريحات الرسمية الأوكرانية تتحدث عن تغيير تكتيك القوات من الدفاع إلى الاستهداف المباشر للمصافي العسكرية وذات الاستخدام العسكري داخل روسيا.

وأضاف «غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف» أن أوكرانيا تحاول شلّ الاقتصاد الروسي الذي يُستخدم في العمليات العسكرية»، مشيراً إلى أن الهدف هو «تبطيء أو إيقاف عمليات التسليح الروسي والتصنيع المرتبط بالصواريخ والأسلحة»، لافتا إلى أن استهداف المصافي والموانئ النفطية يعد جزءا من الضغط الاستراتيجي الذي تعتمد عليه كييف.

وتابع غيث: «ما يحدث في الداخل الروسي اليوم من عمليات استهدافية لأوكرانيا تغير بصورة مباشرة ومباغتة»، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع تقدم القوات الروسية في المنطقة الشرقية من الجبهة الأوكرانية، وهي دونيتسك ومنطقة خاركيف وأيضاً زاباروجيا، حيث تغيرت العمليات من دفاعية إلى اشتباكات مستمرة لكلا الطرفين.

