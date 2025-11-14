قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
برلمان

وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات عن المرحلة الثانية من انتخابات النواب

فريدة محمد

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات عن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وجاءت المجموعة بعنوان " توعية وتواصل.. المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. المحافظات ودوائر الفردي والقائمة.. الموعد واللجان العامة والفرعية.. الدعاية والصمت".

وقالت الوزارة في بيانها إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تابع انتهاء سلسلة التوعية المتعلقة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وما سبقها من سلسلة التوعوية بإجراءات الترشح وخلافه، مشيرة في بيانها الصادر اليوم إلى أن الوزير محمود فوزي، وجه باستمرار نشر هذا المحتوى التوعوي بذات الكثافة والدقة، مع مراعاة اختيار التوقيتات المناسبة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات، ومراعاة نشر المحتوى السياسي بشكل مبسط، لا يتعارض مع الدقة، حتى يتسنى للمواطن التعرف على حقوقه ومعرفة واجباته بسهولة.

وتصدر الوزارة سلسلة اليوم التوعوية لشرح كل ما يتعلق بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أعلنت المحافظات المقرر إقامة انتخابات المرحلة الثانية بها، فضلًا عن شرح لدوائر الفردي والقائمة، والمواعيد التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وصولًا إلى مواعيد فتح اللجان في المرحلة الثانية، وشرح للجان الفرعية والعامة، وفترة الدعاية وشروطها، وشرح الصمت الانتخابي ومحدداته، وأسبابه، وعقوبة مخالفته.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

