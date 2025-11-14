الانتهاء من المرحلة الأولى للمجمع الطبي لجامعة حلوان خلال 2026| خاص

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل المشروع القومي للجامعة وهو المجمع الطبي الجديد المتكامل بسعة 1600 سرير، الذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة والتعليم الطبي المتميز.

وأكد الدكتور السيد قنديل خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المجمع الطبي، الذي يضم 1600 سرير، خلال عام.

ويشمل المشروع عدة أبراج، بدأ العمل في قسم الأشعة الذي يحتاج تجهيزات خاصة.



وأشار إلى، أن المجمع الطبي سيعمل على سد الفجوة الصحية في المنطقة وتقديم خدمات علاجية مجانية واقتصادية لملايين المواطنين، تعمل جنبا إلي جنب مع مستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن هذه المنطقة بالكامل تحتاج بشدة إلى مستشفى تعليمي، لتقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة، حتى شمال الصعيد.

وتابع السيد قنديل، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تهدف إلى تأهيل الكوادر الطبية وسد احتياجات القطاع الصحي لخدمة شريحة واسعة من المواطنين.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم تشييد المجمع وفقا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية ومتطلبات الجودة الأساسية الوطنية (GAHAR) المعتمدة دولياً، مما يؤهله ليكون شريكاً في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن كلية الطب تضم 36 قسم منهم 26 قسم اكلينيكى كل الأقسام الباطينة والتحاليل والأشعة، ووجود مستشفى جامعى بهذا الهيكل أمر مهم وخدمة للمنطقة والمجتمع المحيط بنا فى منتهى الأهمية الوضع.

ودعا رئيس جامعة حلوان، المجتمع المدني للتبرعات حيث يعتبر المستشفى مشروع ضخم تضم كل التخصصات، وما نسعى إليه أن تضم المستشفى أيضا مركزا لزراعة الأعضاء نظرا لعدم وجود مركز محيط بحلوان خاصة وان أقرب مكان ومركز فى قصر العينى ومستشفيات جامعة عين شمس.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن المجمع الطبي سيتم تنفيذه علي مراحل، لافتا إلى أن المرحلة الأولي سننتهي منها خلال عام 2026.

وأشار إلى انه تم الإنتهاء من أعمال الحفر وبدأنا فى مرحلة العزل والخروج بالمبانى، فالمشروع سيسهم فى تخفيف العبء والتكدس ويسهم فى القضاء على قوائم الانتظار.