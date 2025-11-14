%30 من السيدات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يكشف مفاجأة

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن هناك دراسة صادرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تفيد بأن 30% من السيدات يضربن الأزواج.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك دراسات أخرى كشفت أن وقائع ضرب الزوجات للأزواج تتخطى الـ 30% بكثير، لكن في جميع الحالات هذا الرقم كبير.

المشكلات الزوجية تؤثر على الأسرة

ولفت إلى أن المشكلات الزوجية بشكل عامل يكون لها تأثيرا على الحياة وعلى المجتمع، وعلينا التصدي لها، للحفاظ على الأسرة، لافتا إلى المشكلات بين الزوجين تكون سببا رئيسيا في ظهور بعض النماذج السيئة من الأبناء مستقبلا عندما يخوضون تجربة الزواج.

المرأة بحاجة إلى حُضن 4 مرات يوميًا

وأوضح أن المرأة بحاجة للحصول على حضن أربع مرات يوميًا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشخص المتزوج يكون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من العازب بنسبة 40%.