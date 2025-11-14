استخراج مسمار من أمعاء طفلة 7 سنوات في 20 دقيقة بمعهد كبد المنوفية

نجح فريق طبي متخصص بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي في محافظة المنوفية في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد ابتلاعها مسمارًا معدنيًا حادًا يبلغ طوله 4 سنتيمترات.

القصة الكاملة

وتمكن الفريق الطبي من استخراج المسمار الذي وصل إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الصائم) عبر إجراء منظار طارئ لم يستغرق سوى 20 دقيقة، متجنبًا بذلك خطر الثقب أو النزيف أو الانسداد المعوي الوشيك، حيث غادرت الطفلة المستشفى بصحة جيدة بعد التدخل الطبي السريع.

واكد الاطباء، أن استخراج المسمار بهذه السرعة وبهذه التقنية الآمنة يعكس الاحترافية العالية لفريق المعهد وقدرته على التعامل مع أصعب الحالات الطارئة التي تهدد حياة الأطفال موجها الشكر للفريق الطبي.

وأضاف الدكتور أسامة حجازي، عميد المعهد، أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الاحترافية والدقة العالية للأطباء بالمستشفى، ويؤكد جاهزية المعهد للتعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة التي تهدد حياة الأطفال.

الفريق الطبى

من جانبه، أكد الدكتور أحمد صيرة، أستاذ طب كبد الأطفال ورئيس وحدة مناظير الأطفال وقائد الفريق الطبي، أن استخدام المنظار كان الخيار الأمثل لتجنب إجراء عملية جراحية مفتوحة أكثر إرهاقًا للطفلة، مشددًا على أهمية التدخل السريع في مثل هذه الحالات لتفادي مضاعفات محتملة مثل الثقب أو النزيف أو الانسداد المعوي.

وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد صيرة، دكتور هديل درويش (مدرس مساعد)، دكتور حاتم نايل (طبيب مقيم)، دكتور علي التراس (طبيب مقيم)، ومن تمريض وحدة المناظير: دعاء طلعت، أسماء جابر، أستاذ عبد المولى، بالإضافة إلى فريق أطباء التخدير: دكتور دعاء شرف (مدرس مساعد)، دكتور مريم رزق (طبيب مقيم)، دكتور سندس صبري (طبيب مقيم)، ومن تمريض التخدير: محمد بكر، هيثم، ومحمد الشهاوي فني الأشعة.