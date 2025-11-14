قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
تحقيقات وملفات

استخراج مسمار من أمعاء طفلة 7 سنوات في 20 دقيقة بمعهد كبد المنوفية

مروة فاضل

نجح فريق طبي متخصص بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي في محافظة المنوفية في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد ابتلاعها مسمارًا معدنيًا حادًا يبلغ طوله 4 سنتيمترات.

القصة الكاملة 

وتمكن الفريق الطبي من استخراج المسمار الذي وصل إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الصائم) عبر إجراء منظار طارئ لم يستغرق سوى 20 دقيقة، متجنبًا بذلك خطر الثقب أو النزيف أو الانسداد المعوي الوشيك، حيث غادرت الطفلة المستشفى بصحة جيدة بعد التدخل الطبي السريع. 

واكد الاطباء، أن استخراج المسمار بهذه السرعة وبهذه التقنية الآمنة يعكس الاحترافية العالية لفريق المعهد وقدرته على التعامل مع أصعب الحالات الطارئة التي تهدد حياة الأطفال موجها الشكر للفريق الطبي. 

وأضاف الدكتور أسامة حجازي، عميد المعهد، أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الاحترافية والدقة العالية للأطباء بالمستشفى، ويؤكد جاهزية المعهد للتعامل مع الحالات الطارئة والدقيقة التي تهدد حياة الأطفال.

الفريق الطبى 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد صيرة، أستاذ طب كبد الأطفال ورئيس وحدة مناظير الأطفال وقائد الفريق الطبي، أن استخدام المنظار كان الخيار الأمثل لتجنب إجراء عملية جراحية مفتوحة أكثر إرهاقًا للطفلة، مشددًا على أهمية التدخل السريع في مثل هذه الحالات لتفادي مضاعفات محتملة مثل الثقب أو النزيف أو الانسداد المعوي. 

وضم الفريق الطبي  الدكتور أحمد صيرة، دكتور هديل درويش (مدرس مساعد)، دكتور حاتم نايل (طبيب مقيم)، دكتور علي التراس (طبيب مقيم)، ومن تمريض وحدة المناظير: دعاء طلعت، أسماء جابر، أستاذ عبد المولى، بالإضافة إلى فريق أطباء التخدير: دكتور دعاء شرف (مدرس مساعد)، دكتور مريم رزق (طبيب مقيم)، دكتور سندس صبري (طبيب مقيم)، ومن تمريض التخدير: محمد بكر، هيثم، ومحمد الشهاوي فني الأشعة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية معهد الكبد القومي عملية جراحية

