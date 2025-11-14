أحمد مراد: "الفيل الأزرق أصعب رواياتي.. واخترت الاسم بسبب حبي للحيوان واللون"

واصل الكاتب والسيناريست أحمد مراد كشف كواليس مسيرته الأدبية خلال الندوة الخاصة التي عُقدت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تحدث عن روايته الأشهر «الفيل الأزرق» التي وصفها بأنها "أصعب عمل قدّمه" طوال مشواره.

وقال مراد إن الشعبية الكبيرة التي حققتها الرواية منذ صدورها كانت الدافع الرئيسي لتحويلها إلى فيلم سينمائي ناجح، مشيرًا إلى أن الجمهور لعب دورًا مهمًا في انتقال العمل من صفحات الكتب إلى شاشة السينما.

وعن سبب اختيار الاسم، أوضح مراد أن التسمية جاءت من حبه الشديد للفِيَلة ولونها الأزرق، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يفضل دائمًا أن تحمل رواياته أسماء غامضة تثير فضول القارئ وتدفعه لاكتشاف العالم داخل العمل الأدبي.

الندوة شهدت حضورًا لافتًا من نجوم الفن والإعلام وصنّاع السينما الذين تفاعلوا مع تصريحات مراد حول تجربته الإبداعية وتحول أعماله الأدبية إلى أعمال سينمائية حققت نجاحًا واسعًا.