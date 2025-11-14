قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%30 من السيدات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يكشف مفاجأة
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد مراد: "الفيل الأزرق أصعب رواياتي.. واخترت الاسم بسبب حبي للحيوان واللون"

أحمد مراد
أحمد مراد
أوركيد سامي

واصل الكاتب والسيناريست أحمد مراد كشف كواليس مسيرته الأدبية خلال الندوة الخاصة التي عُقدت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تحدث عن روايته الأشهر «الفيل الأزرق» التي وصفها بأنها "أصعب عمل قدّمه" طوال مشواره.

وقال مراد إن الشعبية الكبيرة التي حققتها الرواية منذ صدورها كانت الدافع الرئيسي لتحويلها إلى فيلم سينمائي ناجح، مشيرًا إلى أن الجمهور لعب دورًا مهمًا في انتقال العمل من صفحات الكتب إلى شاشة السينما.

وعن سبب اختيار الاسم، أوضح مراد أن التسمية جاءت من حبه الشديد للفِيَلة ولونها الأزرق، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يفضل دائمًا أن تحمل رواياته أسماء غامضة تثير فضول القارئ وتدفعه لاكتشاف العالم داخل العمل الأدبي.

الندوة شهدت حضورًا لافتًا من نجوم الفن والإعلام وصنّاع السينما الذين تفاعلوا مع تصريحات مراد حول تجربته الإبداعية وتحول أعماله الأدبية إلى أعمال سينمائية حققت نجاحًا واسعًا.

