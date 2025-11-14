والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما

قالت والدة الطفلة فاطمة، التي أجرت عملية لزراعة القلب، إنها كانت تخشى على حياة ابنتها، من الموت أثناء العملية الجراحية.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، للإعلامية ريهام سعيد، باكية: "قبل ما تدخل العملية قالتلي أنا هموت يا ماما، وكنت خايفة عليها جدًا".

وتابعت: "الحمد لله ربنا وقف جنب بنتي، وإن شاء الله تطلع بخير وسلامة، لأنها لازم تعمل العملية الجراحية، عشان حياتها تبقى كويسة".

وأشارت إلى أن "ربنا كبير وهيقف جنبها بإذن الله، وأنا عندي 4 غيرها، ولكن فاطمة كل حاجة في حياتنا، وقلبنا وعقلنا في البيت".