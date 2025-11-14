قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نانسي عجرم تكشف علاقتها بـ جيجي لامارا: أبي وأخي ومدير أعمالي

نانسي عجرم
نانسي عجرم
منار عبد العظيم

كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن عمق العلاقة التي تربطها بمدير أعمالها، جيجي لامارا، مؤكدة أن العلاقة تجاوزت حدود العمل لتصل إلى روابط عائلية متينة.

علاقة تمتد لأكثر من 23 عامًا

أوضحت نانسي في حوار على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة أون، أن العلاقة المهنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 23 عامًا مع جيجي لامارا تحولت إلى ما هو أعمق بكثير، قائلة: “لم نعد نفكر بمنطق فنانة ومدير أعمال، نحن أصبحنا عائلة واحدة، وهذه العائلة تكبر مع فريق العمل بالكامل”.

وأشادت نانسي بفريق عملها التي وصفته بالمُخلص والمتحمس، مؤكدة أن دعمهم يجعلها تشعر بالراحة والطمأنينة: “الحمد لله أن كل من حولي مخلصون ويخافون عليّ أكثر مما أخاف على نفسي”.

وأضافت: "نحن معًا منذ زمن طويل، وعلى الرغم من أننا قد نختلف في الآراء أحيانًا؛ إلا أننا نجتمع دائمًا على هدف واحد،وهو النجاح، وما هو الأفضل لمسيرتي الفنية".

النجاح نتاج جهد جماعي

وأكدت الفنانة اللبنانية أن نجاحها لم يكن ممكنًا دون دعم فريقها، مضيفة: "يد واحدة لا تصفق".

واستطردت أن نجاحها هو نتاج جهد جماعي وثقة متبادلة، وأن جزءًا كبيرًا من نجاحها يعود إلى كل من ساندها منذ بداية الطريق وحتى اليوم.

نانسي عجرم معكم منى الشاذلي الفنانة اللبنانية

