نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس

فتحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قلبها وتحدثت عن رؤيتها الخاصة للتعامل مع ضغوط الحياة وكيف تفصل بين إنسانيتها كامرأة وفنها أمام جمهورها.

"أنا أكيد مش بلا هموم… وما في حدا بلا هموم"

وعلّقت نانسي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة أون،على ملاحظة منى الشاذلي حول ابتسامتها الدائمة التي توحي بأنها خالية من المتاعب، مؤكدة أن المظاهر ليست دائمًا انعكاسًا للواقع.

وقالت:"أنا أكيد مش بلا هموم، وما في حدا بلا هموم… الحياة فيها تقلبات وظروف صعبة بتمر على كل الناس."

فصل تام بين الحياة الشخصية ومسؤولية الفنان

شدّدت نانسي على أنها ترفض أن تحمل جمهورها أعباء مشاعرها السلبية، موضحة:"لما أكون على المسرح أو في حفلة، الناس مش مسؤولة عن زعلي ما بقدر أعطي حزني للجمهور."

وأضافت:"مسؤوليتي كفنانة إني أفرّحهم وأزرع البسمة بقلوبهم، مش إني أشاركهم همومي."

تحفظ على مشاركة تفاصيل الحياة الخاصة عبر السوشيال

تطرقت نانسي إلى جانبها الشخصي بعيدًا عن الأضواء، قائلة إنها لا تميل لمشاركة تفاصيل حياتها أو مشاكلها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترامها الكامل لمن يفعل ذلك، مضيفة:"كل شخص عنده طبع… وأنا مش من هذا النوع وما بقدر أعمله."

دائرة ضيقة جدًا للبوح… وزوجها أول السند

وعندما سألتها منى الشاذلي عن الأشخاص الذين تلجأ إليهم حين تشعر بالضيق، قالت نانسي إنها تحتفظ بدائرة صغيرة جدًا من المقربين الذين تلجأ إليهم في لحظات الضعف، موضحة:

"في شخص أو شخصين بس بحياتي بسمح لنفسي أشتكي لهم ويشوفوني بكل حالاتي."

وبعد ابتسامة خفيفة، أكدت أن زوجها الدكتور فادي الهاشم هو أول هؤلاء الأشخاص وملاذها الأول في أوقات الشدة.