سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس
مينا ماهر ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة: هتوحشني يا كونت يا صاحبي
نانسي عجرم تكشف علاقتها بـ جيجي لامارا: أبي وأخي ومدير أعمالي
الدفاع السورية: إصابة مدنيين في قصف صاروخي على دمشق
توك شو

نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

 فتحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قلبها وتحدثت عن رؤيتها الخاصة للتعامل مع ضغوط الحياة وكيف تفصل بين إنسانيتها كامرأة وفنها أمام جمهورها.

"أنا أكيد مش بلا هموم… وما في حدا بلا هموم"

وعلّقت نانسي  خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة أون،على ملاحظة منى الشاذلي حول ابتسامتها الدائمة التي توحي بأنها خالية من المتاعب، مؤكدة أن المظاهر ليست دائمًا انعكاسًا للواقع. 

وقالت:"أنا أكيد مش بلا هموم، وما في حدا بلا هموم… الحياة فيها تقلبات وظروف صعبة بتمر على كل الناس."

فصل تام بين الحياة الشخصية ومسؤولية الفنان

شدّدت نانسي على أنها ترفض أن تحمل جمهورها أعباء مشاعرها السلبية، موضحة:"لما أكون على المسرح أو في حفلة، الناس مش مسؤولة عن زعلي ما بقدر أعطي حزني للجمهور."

وأضافت:"مسؤوليتي كفنانة إني أفرّحهم وأزرع البسمة بقلوبهم، مش إني أشاركهم همومي."

تحفظ على مشاركة تفاصيل الحياة الخاصة عبر السوشيال

تطرقت نانسي إلى جانبها الشخصي بعيدًا عن الأضواء، قائلة إنها لا تميل لمشاركة تفاصيل حياتها أو مشاكلها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترامها الكامل لمن يفعل ذلك، مضيفة:"كل شخص عنده طبع… وأنا مش من هذا النوع وما بقدر أعمله."

دائرة ضيقة جدًا للبوح… وزوجها أول السند

وعندما سألتها منى الشاذلي عن الأشخاص الذين تلجأ إليهم حين تشعر بالضيق، قالت نانسي إنها تحتفظ بدائرة صغيرة جدًا من المقربين الذين تلجأ إليهم في لحظات الضعف، موضحة:
"في شخص أو شخصين بس بحياتي بسمح لنفسي أشتكي لهم ويشوفوني بكل حالاتي."

وبعد ابتسامة خفيفة، أكدت أن زوجها الدكتور فادي الهاشم هو أول هؤلاء الأشخاص وملاذها الأول في أوقات الشدة.

نانسي عجرم النجمة اللبنانية نانسي عجرم معكم مني الشاذلي

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

صورة موضوعية

حي شمال الغردقة ينفذ مرورًا ميدانيًا مفاجئًا لرصد المخالفات والتصدي لها

صورة موضوعية

استمرار جهود النظافة بمدينة رأس غارب لرفع كفاءة القطاعات الخدمية

الطبيب المصاب

نقابة أطباء قنا تثمن الجهود المبذولة مع الطبيب المصاب بطلق ناري في القافلة الطبية

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الحوار الداخلي هو مفتاح يومك

برج السرطان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. خذ وقتك قبل اتخاذ أي خطوة

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

