قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 15-11-2025

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت : 15-11-2025، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

 وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

محمد صبري

مات في لحظتها.. القصة الكاملة لحادث وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

نانسي عجرم تكشف قصة زواجها: "بدأت بإنتي أختي الصغيرة ثم أصبحت زوجته"

عمرو سلامة

عمرو سلامة: المنصّات الرقمية أنقذت صناعة الدراما والسينما وصنعت سوقًا جديدًا

التكنولوجيا

عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد