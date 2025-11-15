وصول المتهم بالتعدي على الطفل ياسين داخل مدرسة بدمنهور لحضور الاستئناف

وصل المتهم صبري. ك. ج. ا، 79 عامًا، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، قبل قليل، إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية، والمنعقدة بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، وسط إجراءات أمنية مشددة، لنظر جلسة الاستئناف المقدم من دفاعه على الحكم بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتعدي على الصغير ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وشهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، 15 نوفمبر، والمنعقدة بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد سادس جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.

وتعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، نظر سادس جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور.