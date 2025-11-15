محمد عصام: أداء الفراعنة أمام أوزبكستان بلا هوية فنية..والدفاع في أسوأ حالاته

واصل الناقد الرياضي محمد عصام انتقاداته لأداء المنتخب الوطني بعد الهزيمة الودية أمام أوزبكستان بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس العين الدولية الودية المقامة حاليا في الإمارات، مؤكدًا أن الفريق ظهر بلا شكل فني أو خطة واضحة داخل الملعب.

غياب كامل للفنيات

أكد عصام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، أن المنتخب لم يقدم أي بصمة فنية، موضحًا: «في أسوأ الوديات السابقة كنا بنشوف أفكار فنية، لكن المباراة دي مافيش فيها أي ملامح».

خط دفاع هش واخطاء فادحة

وأوضح أن دفاع الفراعنة كان «الأكثر هشاشة»، مشيرًا إلى أن لاعبًا واحدًا من أوزبكستان سجل هدفين وسط ستة مدافعين مصريين، وهو ما اعتبره دليلاً على سوء التمركز وغياب التنظيم الدفاعي.

ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة

وختم بأن ما حدث «لا يليق باسم مصر»، مطالبًا بتصحيح المسار قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.