الراتب يحسم وجهته.. «الغندور» يكشف: حمدان غير متمسك بالانتقال للزمالك خلال الشتاء
محادثة هاتفية «روسية – إسرائيلية» حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة
لم يحب الواسطة أبدًا.. نجل الراحل محمد صبري يكشف وصية والده
وداعًا نجم الزمالك السابق.. «طارق أضا» يسلط الضوء على إرث محمد صبري الكروي
بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025
العرابي: واشنطن مقتنعة أن اقتلاع حماس من غزة بشكل كامل غير ممكن
واتساب يُطلق ميزة جديدة للتواصل مع مستخدمي التطبيقات الأخرى عبر مُحادثات متداخلة وآمنة
مهلة 10 أيام.. فيريرا يُهدّد الزمالك بشكوى رسمية لـ «الفيفا» لهذا السبب
لم يحظ بالتكريم المناسب.. أحمد صالح: محمد صبري مخدش حقه وهو عايش
خبر من ذهب لعشاق ميسي .. بث مجاني من أبل للدوري الأمريكي
أخطاء في قراءة محمد أحمد حسن خلال دولة التلاوة.. فيديو
تريزيجيه: حياتي كلها كورة.. وقولتلهم لو مش هروح الأهلي مش هلعب
مرأة ومنوعات

خبراء يحذرون: أعراض المساء قد تكون إشارة إلى الخرف

غروب الشمس
غروب الشمس
حياة عبد العزيز

حذّر المتخصصون من ظهور مؤشر "مُقلق" ل الخرف خلال ساعات المساء، تُعرف هذه الظاهرة باسم "غروب الشمس"، وقد تُغيّر سلوك الشخص، وقد تستمر طوال الليل.

يمثل الخرف متلازمة أو مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور التدريجي لوظيفة المخ، في حين يدرك العديد من الناس أن فقدان الذاكرة يشكل أحد هذه الأعراض، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى صعوبات بما في ذلك تغيرات الشخصية ومضاعفات الحركة.

وفقًا لجمعية الزهايمر، قد تظهر بعض الأعراض مع اقتراب نهاية اليوم، تُعرف هذه الأعراض بـ"غروب الشمس"، وقد يشعر الشخص المصاب بالضيق أو الانفعال.

ذكرت الجمعية الخيرية: "قد تلاحظ أحيانًا تغيرات في سلوك الشخص في وقت متأخر من بعد الظهر أو قرب نهاية اليوم خلال هذه الفترة، قد يشعر الشخص بضيق شديد واضطراب، وقد يعاني من هلاوس أو أوهام.

قد يستمر هذا حتى الليل، مما يُصعّب عليهم الحصول على قسط كافٍ من النوم يُعرف هذا أحيانًا بـ"غروب الشمس"، ولكنه لا يرتبط بالضرورة بغروب الشمس أو يقتصر على نهاية اليوم.

يمكن أن يحدث غروب الشمس في أي مرحلة من مراحل الخرف ولكنه أكثر شيوعًا خلال المرحلة المتوسطة والمراحل اللاحقة.

ما الذي يسبب غروب الشمس؟

هناك عوامل عديدة قد تُسرّع نوبات الغروب. ولا يزال السبب الدقيق غير واضح.

تشرح جمعية الزهايمر: “إن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة غروب الشمس ليست مفهومة جيدًا، ولكن من الممكن أن يكون هناك مجموعة من الأسباب المختلفة التي تجعل حدوثها أكثر احتمالية”

التعب أو الجوع أو الألم أو غيرها من المتطلبات الجسدية غير المعالجة

عدم التعرض الكافي لضوء النهار طوال اليوم

التحفيز المفرط خلال ساعات النهار، مثل البيئة الصاخبة أو المزدحمة

اضطراب الساعة البيولوجية للجسم نتيجة تلف في الدماغ

مستويات الهرمونات المتغيرة التي تتقلب على مدار اليوم

صعوبات حسية، مثل مشاكل السمع أو الرؤية

الإرهاق لدى الآخرين مما يجعل الشخص المصاب بالخرف في حالة من الضيق

مشاكل الصحة العقلية، مثل القلق أو الاكتئاب

الخرف الزهايمر اعراض الخرف اعراض الزهايمر متلازمة غروب الشمس

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
