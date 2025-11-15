قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التحول الرقمي يقود طفرة في القطاع الصحي.. وفودافون: نجاح رقمنة 320 وحدة وخفض زمن الانتظار وتحسين جودة الرعاية

فودافون
أحمد عبد القوى

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، أن تجربة التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري تمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم رؤية الدولة نحو نظام صحي شامل ومستدام.

‎وأوضح خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، والتي أُقيمت بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تحت شعار “تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص”، أن فودافون، كشريك استراتيجي لوزارة الصحة والسكان، ساهمت في رقمنة أكثر من 320 وحدة صحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل لتخدم ملايين المواطنين في ست محافظات، ما أدى إلى خفض زمن الانتظار بنسبة 32% وتقليل الزيارات المتكررة بنسبة 63%، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا جوهريًا في تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير وصولها لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن الشركة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، نجحت في تطوير بنية رقمية موحدة تضم منظومة المستفيدين، ومنظومة السداد، ونظام المعلومات الصحية (HIS)، بما يسهم في تسريع وتيرة الخدمة وتبادل البيانات بأمان بين مختلف مستويات الرعاية. كما تم تدريب أكثر من 25 ألف متخصص صحي على استخدام الأدوات الرقمية، بما يضمن استدامة وفاعلية هذا التحول على أرض الواقع.

وأضاف أن مستقبل الرعاية الصحية في مصر يعتمد على بناء منظومة ذكية تربط بين البيانات والقرارات وبين الطبيب والمريض، لتقديم رعاية أكثر شمولًا واستباقية. وشدّد على أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا الجيل الخامس هو الأساس لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في قطاع الصحة، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتحول نحو نظام صحي رقمي متكامل ومستدام، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت ولا تزال العامل الحاسم في نجاح التجربة المصرية وجعلها نموذجًا إقليميًا يحتذى به في تعزيز كفاءة النظم الصحية وجودة خدماتها.

فودافون مصر نجاح

