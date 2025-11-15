الحصاد الأسبوعي لمديرية العمل بالإسماعيلية: رقابة ميدانية وتمكين مجتمعي وتأهيل لسوق العمل

تواصل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور أيمن شعبان تنفيذ سياسة عمل ميدانية تستهدف تحقيق التوازن بين الرقابة على سوق العمل، وتمكين الفئات المستحقة، وتأهيل الشباب لفرص التشغيل المستقبلية.

وذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

ومن هذا المنطلق نفذت المديرية مؤخرًا حملات تفتيشية ميدانية شملت ٢٣٠ منشأة في مختلف القطاعات، أسفرت عن تحرير ١٠ محاضر للأجانب غير المستوفين للإجراءات القانونية، ومحضرين لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم توجيه ٢٣٣ إنذارًا لتوثيق عقود العمل وضمان التزام المنشآت بالقوانين المعمول بها.

كما تابعت المديرية عددًا من شكاوى ذوي الهمم وتم إنهائها بعد التدخل الفوري والتواصل المباشر مع أصحابها، مع توفير فرص عمل مناسبة لهم داخل منشآت متعددة بالمحافظة. وفي الإطار ذاته، تواصل المديرية التنسيق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تشغيل جديدة لأبناء الإسماعيلية دعمًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة التشغيل.

وفي مجال تنمية القدرات البشرية، تواصل المديرية تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتدريب، بما يسهم في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، ويتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتؤكد مديرية العمل أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تحقيق سوق عمل منظم وعادل، يجمع بين الرقابة الميدانية والتوعية المجتمعية، ويكفل صون حقوق العاملين وحماية مصالح أصحاب الأعمال.